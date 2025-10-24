«Лукойл» планирует избавиться от «Спартака», Салах открестился от «Ливерпуля», ультиматум Адиеву и другие новости

«Лукойл» планирует избавиться от «Спартака» – известно, чем для клуба чреваты санкции США

Умер предпоследний вице-чемпион Европы-1964 в составе сборной СССР

Только один клуб готов зимой выкупить Жерсона у «Зенита»

Арбитр Захаров избил человека на пешеходном переходе – есть реакция МВД

«Спартак» отверг аргентинского тренера

«Крылья Советов» поставили ультиматум тренеру Адиеву

Определены лучший игрок недели в Лиге чемпионов и символическая сборная

Месси продлил контракт с «Интером Майами»

Салах убрал из соцсетей упоминания о «Ливерпуле»

«Краснодар» разгромил «Сочи» в FONBET Кубке России, «Балтика» с тремя отмененными голами проиграла «Локомотиву»