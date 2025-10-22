Введите ваш ник на сайте
  Голевая феерия в ЛЧ, экс-тренер «Барсы» отказал «Спартаку», три претендента на Сафонова и другие новости

Голевая феерия в ЛЧ, экс-тренер «Барсы» отказал «Спартаку», три претендента на Сафонова и другие новости

Сегодня, 01:23

Известны две страны, в которые может переехать Сафонов из Франции – на российского вратаря претендуют три клуба

Саввиди не станет президентом «Ростова»

«Спартак» хочет подписать Ракова – известна сумма потенциального трансфера

«Зенит» включился в борьбу за Баринова

Ари вернулся на пост спортивного директора «Торпедо»

Два клуба готовы выкупить Пруцева у «Спартака»

Ямаль побил рекорд Лиги чемпионов, а в матче «Кайрата» обновили антирекорд турнира

Экс-тренер «Барселоны» отказал «Спартаку» из-за репутационных рисков

«Спартак» добыл волевую победу в Каспийске, ЦСКА обыграл «Акрон» – обе команды узнали соперников по 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России

«Барселона» уничтожила «Олимпиакос» и другие результаты игрового дня Лиги чемпионов

Источник: «Бомбардир»
