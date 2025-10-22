Голевая феерия в ЛЧ, экс-тренер «Барсы» отказал «Спартаку», три претендента на Сафонова и другие новости

Известны две страны, в которые может переехать Сафонов из Франции – на российского вратаря претендуют три клуба
Саввиди не станет президентом «Ростова»
«Спартак» хочет подписать Ракова – известна сумма потенциального трансфера
«Зенит» включился в борьбу за Баринова
Ари вернулся на пост спортивного директора «Торпедо»
Два клуба готовы выкупить Пруцева у «Спартака»
Ямаль побил рекорд Лиги чемпионов, а в матче «Кайрата» обновили антирекорд турнира
Экс-тренер «Барселоны» отказал «Спартаку» из-за репутационных рисков
«Спартак» добыл волевую победу в Каспийске, ЦСКА обыграл «Акрон» – обе команды узнали соперников по 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России
«Барселона» уничтожила «Олимпиакос» и другие результаты игрового дня Лиги чемпионов
Источник: «Бомбардир»