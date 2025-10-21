Введите ваш ник на сайте
  • Окончательное решение по Станковичу, новый президент «Ростова», Мостового позвали в Европу на стажировку и другие новости

Окончательное решение по Станковичу, новый президент «Ростова», Мостового позвали в Европу на стажировку и другие новости

Сегодня, 01:13

«Спартак» отказался от экс-тренера «Реала», выигравшего Лигу чемпионов

Определился новый президент «Ростова» – он готов к назначению, но при одном условии

Известен фаворит на победу в РПЛ после 12 туров

Клопп отказал «Спартаку»

Названы три топ-клуба Европы, следящие за Батраковым

Мостового пригласили на тренерскую стажировку в европейский клуб – есть реакция Александра

Баринов может продолжить карьеру за пределами Европы

Сафонов не говорил руководству «ПСЖ» о желании покинуть клуб

У команды Юрана месяц нет побед

Карпин хочет воссоединиться в «Динамо» с экс-тренером «Ростова»

В «Спартаке» приняли окончательное решение по Станковичу

36-летний чемпион мира готов перейти в «Барселону»

01:13
Клуб Второй лиги оказался на грани банкротства
00:48
Даниил Медведев назвал лучших футболистов мира
00:29
Акинфеев объяснил провал сборной России на Евро-2016
Вчера, 23:59
2
Сперцян раскрыл детали нашумевшего конфликта с Ндонгом из «Ахмата»
Вчера, 23:49
Саввиди назвал условие для возвращения в «Ростов»
Вчера, 23:36
36-летний чемпион мира готов перейти в «Барселону»
Вчера, 23:23
2
Ещенко назвал лучшего тренера РПЛ прямо сейчас
Вчера, 22:56
3
Мостовой ответил Абаскалю, скучающему по России
Вчера, 22:40
1
Реакция Месси на поражение Аргентины в финале молодежного ЧМ
Вчера, 22:31
Кирьяков: «Когда-то в «Спартаке» начнут думать головой, а не другими местами»
00:12
Саввиди назвал условие для возвращения в «Ростов»
Вчера, 23:36
36-летний чемпион мира готов перейти в «Барселону»
Вчера, 23:23
2
Черчесов высказался о лимите на легионеров в чемпионате России
Вчера, 23:11
1
Ещенко назвал лучшего тренера РПЛ прямо сейчас
Вчера, 22:56
3
Сына Роналду впервые вызвали в сборную Португалии U-16
Вчера, 22:48
Мостовой ответил Абаскалю, скучающему по России
Вчера, 22:40
1
Реакция Месси на поражение Аргентины в финале молодежного ЧМ
Вчера, 22:31
Три игрока «Спартака» пропустят кубковый матч с махачкалинским «Динамо»
Вчера, 22:22
10
Определился сенсационный чемпион Швеции – это команда из рыбацкой деревни
Вчера, 22:10
4
«Зенит» пригласил «главную певицу Петербурга» на матч с «Локомотивом»
Вчера, 21:57
8
Клуб Миранчука уволил главного тренера
Вчера, 21:47
Первая лига. «Урал» и «Факел» победили, «Торпедо» потеряло очки и другие результаты
Вчера, 21:35
В «Спартаке» приняли окончательное решение по Станковичу
Вчера, 21:21
19
Гурцкая упрекнул «Локомотив» из-за Баринова
Вчера, 21:09
3
Карпин хочет воссоединиться в «Динамо» с экс-тренером «Ростова»
Вчера, 20:55
11
ФотоТоп-10 клубов с самыми дорогими составами в мире по версии Transfermarkt
Вчера, 20:44
1
Акинфеев – о Капелло в сборной России: «Карал просто нещадно»
Вчера, 20:33
6
Абаскаль отреагировал на критику Мостового
Вчера, 20:20
3
Бородин ответил, кто талантливее – Аршавин или Батраков
Вчера, 20:08
1
Тренер «ПСЖ» Энрике встал на защиту конкурента Сафонова
Вчера, 20:00
6
Пономарев высказался об уходе Станковича из «Спартака» в сборную Сербии
Вчера, 19:50
37-летний Дзюба сделал больше всех пасов под удар с игры в этом сезоне РПЛ
Вчера, 19:40
2
«Дальше будет только хуже»: Гурцкая – о Карпине в «Динамо»
Вчера, 19:30
4
Глушаков предложил «Спартаку» российского тренера
Вчера, 19:19
9
