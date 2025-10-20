Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев оценил шансы России на возвращение в международный футбол

Губерниев оценил шансы России на возвращение в международный футбол

Сегодня, 12:25

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном возвращении сборной России на международную арену.

«На данный момент мне трудновато это представить, но ситуация в мире меняется очень сильно. Завтра действительно может быть много лучше, чем вчера. Если брать футбол, то там нет лыже‑биатлонного скандинавского лобби, или оно есть, но не столь значительное. Футбол – не местечковый вид спорта, как лыжные гонки или биатлон, откровенно говоря.

Прекрасно, если Дюков знает больше нас. Он огромный молодец, проводит большую работу по возвращению футболистов, поддерживает институт сборной и молодежный футбол. Можно только пожелать нам всем удачи, чтобы глава РФС и его команда не снижали оборотов по поводу общения и принятия шагов, касающихся нашего возвращения. Под лежачий камень вода не течет», – сказал Губерниев.

  • Россия отстранена от международных соревнований с 2022 года.
  • В ноябре команда Валерия Карпина проведет товарищеские матчи против Чили и Перу.

Еще по теме:
Губерниев: «Спартак» – это футбольный мазохизм» 4
Губерниев оскорбил Станковича двумя словами 18
Губерниев – о новом тренере «Спартака»: «Похоже на фильм «Агония» 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Абаскаль потребовал от «Спартака» стать чемпионом
14:48
Только два игрока РПЛ в 21-м веке забивали в 5 московских дерби подряд
14:38
Клопп прокомментировал кризис «Ливерпуля», проигравшего четыре матча подряд
14:28
Батраков повторил рекорд Жо и Кержакова
13:45
1
Галактионов объяснил свое поведение на пресс-конференции после матча с ЦСКА
13:13
12
Мостовой назвал российскую команду, которая будет доминировать в ближайшие годы
13:08
2
Экс-форварда сборной Уругвая Форлана госпитализировали с тремя сломанными ребрами
12:37
2
Газзаев назвал команду с «очень серьезной заявкой» на чемпионство в РПЛ
12:13
4
Фото«Спартак» почтил память болельщиков, погибших в давке 1982 года
12:08
Известен фаворит на победу в РПЛ после 12 туров
11:40
3
Все новости
Все новости
ФотоСпартаковец Маркиньос объяснил, зачем подворачивает шорты
14:14
2
Черданцев: «Кто такая тетя Раиса?»
13:27
6
Мостовой назвал российскую команду, которая будет доминировать в ближайшие годы
13:08
2
Сычев оценил шансы «Локомотива» на чемпионство
12:50
1
Губерниев оценил шансы России на возвращение в международный футбол
12:25
Газзаев назвал команду с «очень серьезной заявкой» на чемпионство в РПЛ
12:13
4
Фото«Спартак» почтил память болельщиков, погибших в давке 1982 года
12:08
Ещенко сказал, что «Спартаку» делать со Станковичем
11:55
1
Известен фаворит на победу в РПЛ после 12 туров
11:40
3
Сын Нигматуллина подал на отца в суд: «Твое вранье уже надоело»
11:29
3
В «Динамо» честно ответили, почему не играет раздражающий Карпина легионер
11:20
10
«Спартак» накажут по итогам матча с «Ростовом»
11:18
7
В «Динамо» двумя словами оценили кредит доверия к Карпину
11:15
2
В «Динамо» объяснили, почему Миранчук покидал стадион на костылях
10:46
Кьеллини высказался о возможном переходе Батракова в Серию А
10:24
Дзюба: «Среди российских специалистов много тех, у кого ЧСВ зашкаливает»
10:20
5
В «Милане» отреагировали на информацию об интересе к Батракову
10:10
Семак назвал конкурентов «Зенита» в этом сезоне РПЛ
09:50
1
Реакция Газзаева на ошибку Торопа в матче с «Локо»
09:30
8
Черчесов рассказал об отношениях с Карпиным: «Что, плохое совсем прошлое?»
09:17
Генич одним словом описал пенальти «Ахмата» в ворота «Динамо»
09:10
5
ФотоКарпин схватился за голову после вопроса журналиста
09:03
2
Определился новый президент «Ростова»
08:54
3
«Спартак» отказался от экс-тренера «Реала», выигравшего Лигу чемпионов
08:44
6
Монтес из «Локо» был на грани завершения карьеры после дерби с ЦСКА
00:35
3
«Ахмат» описал ничью с «Динамо» двумя прилагательными
00:15
1
Черчесов – после упущенной победы над «Динамо»: «В моем лексиконе нет слова «проблема»
00:05
ФотоМиранчук покинул стадион на костылях, участие в матче с «Зенитом» под вопросом
Вчера, 23:25
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 