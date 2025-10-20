Губерниев оценил шансы России на возвращение в международный футбол

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном возвращении сборной России на международную арену.

«На данный момент мне трудновато это представить, но ситуация в мире меняется очень сильно. Завтра действительно может быть много лучше, чем вчера. Если брать футбол, то там нет лыже‑биатлонного скандинавского лобби, или оно есть, но не столь значительное. Футбол – не местечковый вид спорта, как лыжные гонки или биатлон, откровенно говоря.

Прекрасно, если Дюков знает больше нас. Он огромный молодец, проводит большую работу по возвращению футболистов, поддерживает институт сборной и молодежный футбол. Можно только пожелать нам всем удачи, чтобы глава РФС и его команда не снижали оборотов по поводу общения и принятия шагов, касающихся нашего возвращения. Под лежачий камень вода не течет», – сказал Губерниев.