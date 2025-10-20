Офсайдная революция, дата отставки Станковича, Карпин побывал на грани увольнения, Сафонов хочет покинуть «ПСЖ» и другие новости

«Динамо» планировало уволить Карпина в случае поражения от «Ахмата».

Воробьев рассчитывает на премию Пушкаша за свой феноменальный гол.

Сафонов хочет как можно быстрее покинуть «ПСЖ».

Кержаков ждет предложений от двух клубов РПЛ.

Галактионов строго осадил журналиста за обращение «Михаил».

В футболе грядет офсайдная революция.

Гогниев увел «Аланию» с поля во время матча.

Реакция Карпина на инцидент с участием жены в Монако.

Воспитанник «Зенита», выступающий за «Аланию», отказался отбивать пенальти – «Велес» забил в пустые ворота.

«Локо» предложил Баринову 2 варианта продления контракта.

Известен день, когда «Спартак» поменяет Станковича на Гарсию Пласу.

Определилась новая команда Станковича.