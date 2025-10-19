Спасение «Спартака», «Локо» разгромил ЦСКА, сумасшедший гол Воробьева, «ПСЖ» избавляется от Сафонова и другие новости

«ПСЖ» рассчитывает избавиться от Сафонова зимой.
Роналду кардинально изменил имидж.
Стала известна шокирующая причина, почему у Кокорина нет татуировок.
Россиянин стал главной трансферной целью «Галатасарая».
«Спартак» согласовал контракт с новым тренером.
РПЛ. «Спартак» в меньшинстве спасся в матче с «Ростовом» (1:1).
Батраков шокировал новым имиджем.
«Локо» забил ЦСКА «величайший гол в истории РПЛ».
Заявление «Спартака» по травме Бабича: игрок выбыл надолго.
РПЛ. «Локомотив» разобрался с ЦСКА (3:0) и вышел на 1-е место.
Источник: «Бомбардир»