Барко хочет покинуть «Спартак», саботаж Кахигао, подъем сборной России и другие новости

Барко хочет покинуть «Спартак» по семейным обстоятельствам.

«Спартак» контактировал с бывшим главным тренером «Зенита».

Сборная России поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА.

Сперцяна после расистского скандала убрали из претендентов на премию «Джентльмен года».

Мостовой объяснил, как оказался в офисе «Спартака».

ЭСК РФС вынесла вердикт по судейству в дерби ЦСКА – «Спартак».

Стало известно, сколько «Спартак» готов платить Ивичу.

«Локомотив» думает о выкупе Пруцева – раскрыта сумма.

Вердикт ЭСК РФС по пенальти в матче «Акрон» – «Зенит».

Кахигао саботировал переговоры «Спартака» с основным кандидатом на замену Станковичу.

Черчесов проявил вопиющую бестактность в общении с журналистом.