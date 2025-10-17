Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Новый топ-менеджер «Спартака», Сафонов готов уйти из «ПСЖ», смерть футболиста в Казахстане и другие новости

Новый топ-менеджер «Спартака», Сафонов готов уйти из «ПСЖ», смерть футболиста в Казахстане и другие новости

Сегодня, 01:30

В РФС определили год, когда с России снимут международный бан

«Спартак» объявил о назначении бывшего директора ЦСКА Мовсесьяна

Романцев сделал неожиданное заявление о сотрудничестве с «Пари НН»

КДК РФС вынес решение по делу Сперцяна и Ндонга

Сафонов готов уйти из «ПСЖ» – в клубе раздражены его словами

РФС отстранил судью на три года

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes

19-летний воспитанник «Кайрата» умер во время матча

Известны все четвертьфиналисты Пути регионов Кубка России

Английский клуб запретил болельщикам «Маккаби Тель-Авив» посещать матч ЛЕ – есть реакция Израиля

Флик может покинуть «Барселону» по двум причинам – клуб рассматривает трех кандидатов на замену немцу

