РФС отстранил судью на три года

Сегодня, 17:59
1

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС вынес решение по делу 24-летнего арбитра Хорена Чалабяна.

  • Чалабян подозревается в попытке организации договорного матча в 2023 году.
  • Он судил в Юношеской футбольной лиге.

«Рассмотрели дело по попытке организации договорных матчей в ЮФЛ и МФЛ. Это был судья Чалабян Хорен Ашотович, арбитр ЮФЛ, МФЛ и Федерации футбола Московской области.

Попытка оказания противоправного влияния на результат матча между командами «Краснодар‑М» и «Урал‑М». Матч состоялся 28 апреля 2023 года. Это матч под эгидой РФС.

Департамент защиты игры провел расследование и представил документы в КДК. Чалабян признал факт участия в договорном матче в качестве посредника.

Санкция – за попытку организации договорного матча запретить Чалабяну заниматься любой футбольной деятельностью сроком на три года с сегодняшнего дня. Он может это обжаловать», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1760627585
Когда Кукуяна из футбола уберут?
Ответить
