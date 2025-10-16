РФС отстранил судью на три года

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС вынес решение по делу 24-летнего арбитра Хорена Чалабяна.

Чалабян подозревается в попытке организации договорного матча в 2023 году.

Он судил в Юношеской футбольной лиге.

«Рассмотрели дело по попытке организации договорных матчей в ЮФЛ и МФЛ. Это был судья Чалабян Хорен Ашотович, арбитр ЮФЛ, МФЛ и Федерации футбола Московской области.

Попытка оказания противоправного влияния на результат матча между командами «Краснодар‑М» и «Урал‑М». Матч состоялся 28 апреля 2023 года. Это матч под эгидой РФС.

Департамент защиты игры провел расследование и представил документы в КДК. Чалабян признал факт участия в договорном матче в качестве посредника.

Санкция – за попытку организации договорного матча запретить Чалабяну заниматься любой футбольной деятельностью сроком на три года с сегодняшнего дня. Он может это обжаловать», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.