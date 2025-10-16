Введите ваш ник на сайте
  В ФИФА ответили на угрозы Трампа отобрать у Бостона матчи ЧМ-2026

В ФИФА ответили на угрозы Трампа отобрать у Бостона матчи ЧМ-2026

Сегодня, 15:53
1

ФИФА отреагировала на резонансное заявление Дональда Трампа.

  • Ранее президент США пригрозил лишить Бостон матчей ЧМ-2026 из соображений безопасности.
  • «Я позвоню Джанни Инфантино, и он легко это сделает. Мэр Бостона – умная, но радикально левая», – сказал Трамп.

«Безопасность является главным приоритетом на всех мероприятиях ФИФА по всему миру. За безопасность, безусловно, отвечают правительства. Они решают, что лучше всего подходит для обеспечения общественной безопасности.

Мы надеемся, что каждый из 16 городов, в которых мы будем проводить мероприятие, будет готов к успешному проведению и выполнению всех необходимых требований», – отреагировали в ФИФА на слова Трампа.

Источник: Sky News
Чемпионат мира
ScarlettOgusania
1760621194
Дональд Фредыч, пригрози Бостону "томагавком" или пошлину за проведение матчей ЧМ-26 в 500 процентов, и все дела...)
Ответить
Все новости
18+
