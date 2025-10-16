В РФС определили год, когда с России снимут международный бан

Россия в 2026 году вернется в международный футбол. Такая уверенность есть в РФС.

«Российские футбольные клубы в следующем году вернутся на международную арену. В этом практически уверены в РФС. И потому союз согласовывает дозаявления во Вторую лигу клубов с новых территорий.

В РФС видят, что большинство спортивных федераций изменили отношение к РФ и стали вести переговоры. Посему вероятность возвращения отечественных ФК на международный уровень высока», – написал источник.