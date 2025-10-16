Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • В РФС определили год, когда с России снимут международный бан

В РФС определили год, когда с России снимут международный бан

Сегодня, 10:30
7

Россия в 2026 году вернется в международный футбол. Такая уверенность есть в РФС.

«Российские футбольные клубы в следующем году вернутся на международную арену. В этом практически уверены в РФС. И потому союз согласовывает дозаявления во Вторую лигу клубов с новых территорий.

В РФС видят, что большинство спортивных федераций изменили отношение к РФ и стали вести переговоры. Посему вероятность возвращения отечественных ФК на международный уровень высока», – написал источник.

  • Россию забанили в 2022 году.
  • Сборная России проводит только товарищеские матчи.
  • В ноябре россияне примут Чили и Перу.

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига
bset
1760600059
Приходят ответственные органы к руководителям футбольным: - Вы вот у нас отвечаете за развитие, за успешное выступление на международном уровне, зарплату получаете. А ведь мы нигде не выступаем, когда вернемся - не ясно, ваша должность номинальная. Мы думаем упразднить эту должность, а вас уволить - У меня есть уверенность, что в 2026 с нас снимут бан - А, ну тогда работайте дальше
Ответить
...уефан
1760600934
...это не РФС, а сборище комнатных Геббельсов...
Ответить
andr45
1760601200
САЛИХОВА. ИЗ НЕТЛЕНКИ «Только не ориентирующиеся в макроэкономических законах и в менталитете европейцев продолжают верить, что мы будем играть в еврокубках». СЭ 25.03.2022
Ответить
biber.ru
1760601580
Вернутся это утверждение, вероятность это возможность, прогнозисты.
Ответить
алдан2014
1760602883
Странная какая то у них уверенность. Чем подкреплена интересно? Или влажные фантазии? Узнаю наших чиновников,они на всех уровнях так живут
Ответить
АЛЕКС 58
1760604263
Дюкову доложили когда СВО закончится?.
Ответить
Цугундeр
1760604686
РФС "добавил перца в нашу кровь"?(
Ответить
