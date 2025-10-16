Отставка президента «Ростова», смена тренера в «Торпедо», книга Акинфеева, рекорд Месси и другие новости

«Торпедо» отправило в отставку Парфенова спустя месяц работы и назначило тренера, уволенного в августе

Месси побил мировой рекорд по ассистам

Карпин дал «Динамо» задачу найти нового игрока на одну позицию – есть три варианта

Президент «Ростова» подал в отставку – у клуба финансовые проблемы

Донецкий «Шахтер» проходит лицензирование для участия во Второй лиге – есть заявление ФНЛ

«Зенит» готов предложить 15 миллионов за бразильского таланта

Соболев вошел в топ-10 лучших форвардов мира по игре головой

Мостовой приехал в офис «Спартака» – есть его комментарий

Список финалистов премии Golden Boy

Акинфеев выпустил автобиографию с нескромным названием

Чемпион Турции хочет купить Сперцяна зимой