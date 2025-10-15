Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Боливия Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Разгромная победа сборной России, Станкович выбрал между «Спартаком» и Сербией, ультиматум Юрану, рекорд Роналду и другие новости

Разгромная победа сборной России, Станкович выбрал между «Спартаком» и Сербией, ультиматум Юрану, рекорд Роналду и другие новости

Сегодня, 01:29

В клубе Юрана конфликт между российскими и турецкими футболистами, самому тренеру поставили ультиматум – есть его реакция

Раскрыта топ-лига, где всерьез интересуются Батраковым

Станкович сделал выбор между «Спартаком» и сборной Сербии

В России появился клуб имени Семака

Назван игрок, которому «Химки» задолжали больше всех

В московском клубе уволили весь менеджмент

Раскрыта зарплата Юрана в турецком клубе

Россия разгромила Боливию в товарищеском матче

Роналду достиг отметки в 948 голов за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории отборов ЧМ

Известны 28 из 48 участников ЧМ-2026

Источник: «Бомбардир»
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Разгромная победа сборной России, Станкович выбрал между «Спартаком» и Сербией, ультиматум Юрану, рекорд Роналду и другие новости
01:29
Кокорин раскрыл содержание переписки с Заремой
01:10
Известны 28 из 48 участников ЧМ-2026
01:00
Кокорин подробно объяснил, почему назвал «Спартак» клубом интриганов
00:48
Роналду забил 947-й и 948-й голы в карьере
00:36
Еще три сборные вышли на ЧМ-2026
00:20
Первая европейская сборная отобралась на ЧМ-2026
Вчера, 23:54
Отбор ЧМ-2026. Англия, Испания и Италия крупно выиграли, разгромное поражение Грузии, дубль Роналду не стал победным и другие результаты
Вчера, 23:43
Дюков отреагировал на отказ Хайкина от сборной России
Вчера, 23:34
Реакция Мостового на победу сборной России над Боливией
Вчера, 23:23
Все новости
Все новости
Еще три сборные вышли на ЧМ-2026
00:20
Черчесов оценил победу России над Боливией
00:08
Первая европейская сборная отобралась на ЧМ-2026
Вчера, 23:54
Отбор ЧМ-2026. Англия, Испания и Италия крупно выиграли, разгромное поражение Грузии, дубль Роналду не стал победным и другие результаты
Вчера, 23:43
Дюков отреагировал на отказ Хайкина от сборной России
Вчера, 23:34
Реакция Мостового на победу сборной России над Боливией
Вчера, 23:23
Радимов сказал, что ему не понравилось в матче Россия – Боливия: «В официальных играх это непозволительно»
Вчера, 23:15
Дюков – о снятии бана со сборной России до конца года: «Надо верить в сенсацию»
Вчера, 23:07
Карпин прокомментировал разгромную победу России над Боливией
Вчера, 22:57
Черчесов едко пошутил на тему переноса столетия «Зенита»
Вчера, 22:49
5
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборов ЧМ
Вчера, 22:48
Тренер сборной Боливии объяснил крупное поражение от России
Вчера, 22:39
ФотоЖена Карпина отреагировала на разгром Боливии двумя словами
Вчера, 22:31
Стал известен еще один участник ЧМ-2026
Вчера, 22:31
Назван лучший игрок матча Россия – Боливия
Вчера, 22:22
Боксер Лебедев сочинил высмеивающую «Спартак» кричалку
Вчера, 22:21
5
Канчельскис дал совет Станковичу, выбирающему между «Спартаком» и сборной Сербии
Вчера, 22:10
Товарищеский матч. Россия разгромила Боливию – 3:0!
Вчера, 21:59
7
Быстров – о дорогостоящем новичке «Зенита»: «Не показал игру даже на миллион евро»
Вчера, 21:45
ЦСКА должен Гусману деньги за трансфер игрока
Вчера, 21:31
1
ВидеоАлексей Миранчук догнал Мостового по голам за сборную России
Вчера, 21:15
Определился 23-й участник ЧМ-2026
Вчера, 21:07
Женский «Спартак» подписал лучшего бомбардира в истории «Зенита» – известна ее зарплата в Москве
Вчера, 20:55
2
75-летний скаут перешел из «Зенита» в «Спартак»
Вчера, 20:44
2
ВидеоРоссия открыла счет в матче с Боливией: «Раскатали»
Вчера, 20:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 