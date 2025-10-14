Мостовой – о всероссийской тренерской конференции: «Странно, что меня не позвали»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о неприглашении на всероссийскую конференцию тренеров.
- Мостовой весной получил тренерскую лицензию.
- Однако работу Александр пока не нашел.
- Будучи игроком, Мостовой больше всего матчей провел за «Сельту».
«Первый раз слышу, что сегодня проводилась общероссийская тренерская конференция. Странно, что меня не позвали. Там даже [главный тренер «Краснодара» Мурад] Мусаев выступал? Очень странно. Он же в футбол не играл! Как он может выступать?
С одной стороны, ничего удивительного нет [что меня не позвали], ведь я уже 20 лет как закончил карьеру. А с другой стороны, я получил тренерскую лицензию. Могли бы и пригласить. У меня голов за карьеру больше, чем волос на голове у людей, которые всю жизнь смотрели футбол с самолета. У нас немного людей, которые столько лет отдали футболу. И как отдали! Мало кто еще в Советском союзе более десяти лет за границей отыграл.
О чем бы рассказал на конференции? Мне интереснее было бы послушать и посмотреть, что и как. Все вот эти темы – лимит, изучение русского языка иностранцами, развитие молодежи – я слышал лет 30 назад. Все давным-давно придумано. Что-то новое могут узнать люди, которые не играли в футбол. Таких, к счастью, немного, но они есть», – сказал Мостовой.