Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  Мостовой – о всероссийской тренерской конференции: «Странно, что меня не позвали»

Мостовой – о всероссийской тренерской конференции: «Странно, что меня не позвали»

Сегодня, 18:16
12

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о неприглашении на всероссийскую конференцию тренеров.

  • Мостовой весной получил тренерскую лицензию.
  • Однако работу Александр пока не нашел.
  • Будучи игроком, Мостовой больше всего матчей провел за «Сельту».

«Первый раз слышу, что сегодня проводилась общероссийская тренерская конференция. Странно, что меня не позвали. Там даже [главный тренер «Краснодара» Мурад] Мусаев выступал? Очень странно. Он же в футбол не играл! Как он может выступать?

С одной стороны, ничего удивительного нет [что меня не позвали], ведь я уже 20 лет как закончил карьеру. А с другой стороны, я получил тренерскую лицензию. Могли бы и пригласить. У меня голов за карьеру больше, чем волос на голове у людей, которые всю жизнь смотрели футбол с самолета. У нас немного людей, которые столько лет отдали футболу. И как отдали! Мало кто еще в Советском союзе более десяти лет за границей отыграл.

О чем бы рассказал на конференции? Мне интереснее было бы послушать и посмотреть, что и как. Все вот эти темы – лимит, изучение русского языка иностранцами, развитие молодежи – я слышал лет 30 назад. Все давным-давно придумано. Что-то новое могут узнать люди, которые не играли в футбол. Таких, к счастью, немного, но они есть», – сказал Мостовой.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
volic
1760455795
Царь видать не кому не нужен.
Ответить
Цугундeр
1760455937
)) Вот так, на золотом крыльце сидели все, окромя Царя..) ..сапожники, портные, х.з, кто такие..))
Ответить
DMитрий
1760456014
Так у тебя Телеграмм взломали, вот поэтому и не получилось информацию передать!
Ответить
Mirak92
1760458843
Странно бы если позвали)
Ответить
subbotaspartak
1760458995
Действительно...
Ответить
рылы
1760459170
как бы выглядела эта конференция, пригласи туда мостового. народ начал бы шептать: "царь тут.. царь тут..." и потом какой-нить феофан как заорёт: ЦАРЬ ТУТ!!! и все сразу лбом в пол. мусаев первый.
Ответить
Таврида
1760460190
Анек: Сидят в гримерке 2 тренера - трагик и комик... При этом в банкетном зале ̶т̶е̶а̶т̶р̶а̶ стадиона проходит шумная, веселая вечеринка... Трагик: - Не пригласили... :-(((... забыли! :-((( Мостовой: - Не пригласили! Помнят!!! ;-)))
Ответить
k611
1760460863
Никак не угомониться. Занялся бы делом. Живёт прошлым
Ответить
Инсаров
1760460864
Мусаеву конспект Галицкий писал.
Ответить
Vitaga
1760460995
и слава Богу что не пригласили! слушать очередной бред о его величии мнимом никому не нужно
Ответить
