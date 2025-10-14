Шнякин стал многодетным отцом и назвал сына необычным именем: «На этом все, больше к жене не пристаю»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин стал многодетным отцом. У него родился третий ребенок – сын Демид.

«Важный день! Я переиграл транспортников Москвы. Попробуйте теперь оштрафовать забывшего про оплату парковки… МНОГОДЕТНОГО ОТЦА.

Встречайте Демида Дмитриевича Шнякина. Неспешный гигантенок, который долго прятался от промозглой московской осени. Ну, или тоже не любит паузы на матчи сборных, пока не спрашивал. Во время родов шокировал маму, папу и врачей: ПЯТЬ кило и ШЕСТЬДЕСЯТ сантиметров. Была еще одна уникальная и пугающая деталь, вынудившая акушеров признаться: «Да этот мальчик счастливчик!».

Ксюша, (родная, спасибо за сына, дочерей, терпение и женскую силу! Я тебя люблю! Даже больше, чем топовые игры РПЛ. Обещаю, на этом всe, после хет-трика приставать не буду:)

А вас всех заранее благодарю за поздравления. Давайте делать жизнь и беречь еe», – написал Шнякин.