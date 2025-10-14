Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хайкин отказался от сборной России, итоговое решение Жерсона, 400 миллионов за Ямаля и другие новости

Хайкин отказался от сборной России, итоговое решение Жерсона, 400 миллионов за Ямаля и другие новости

Сегодня, 01:27

Саудовский клуб предложит 55 миллионов за 19-летнего игрока «Зенита»

Стала известна позиция «Спартака» по Ваноли

Хайкин отказался от российского гражданства ради сборной Норвегии, но не сыграет за нее на ЧМ-2026 – есть реакция Карпина

«Барселоне» предложили 400 миллионов за Ямаля

Определился фаворит на пост главного тренера «Спартака» вместо Станковича – его может увести клуб Захаряна

Бразильский талант отказал «Зениту»

Два футболиста покинули расположение сборной России

Определился еще один дебютант чемпионата мира

Жерсон озвучил руководству «Зенита» итоговое решение по своему будущему

В сборной Сербии выбирают между Станковичем и еще двумя тренерами

Казахстан лишился шансов на выход на ЧМ-2026 и другие результаты игрового дня отборочного турнира

Источник: «Бомбардир»
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Хайкин отказался от сборной России, итоговое решение Жерсона, 400 миллионов за Ямаля и другие новости
01:27
Известны 22 из 48 участников ЧМ-2026
01:11
Хайкин не сыграет за сборную Норвегии на ЧМ-2026
01:00
Карпин раскрыл, из какой команды РПЛ возьмет больше игроков на матч с Боливией
00:36
Казахстан лишился шансов на выход на ЧМ-2026
00:12
1
Карпину посоветовали взять тренера топ-клуба РПЛ в сборную России
Вчера, 23:56
Отбор ЧМ-2026. Победы Германии и Бельгии, Франция потеряла очки и другие результаты
Вчера, 23:46
Клуб Захаряна может увести тренера у «Спартака»
Вчера, 23:23
Бышовец высказался о конфликте на Украине
Вчера, 23:11
3
Президент «Барселоны» сделал заявление об отношениях с Месси
Вчера, 22:58
Все новости
Все новости
В Лиге чемпионов появится матч открытия: подробности
00:48
Ловчев назвал фаворита дерби «Локомотив» – ЦСКА
00:24
Карпину посоветовали взять тренера топ-клуба РПЛ в сборную России
Вчера, 23:56
Отбор ЧМ-2026. Победы Германии и Бельгии, Франция потеряла очки и другие результаты
Вчера, 23:46
ВидеоРеакция игроков сборной Боливии на русских матрешек
Вчера, 23:34
Клуб Захаряна может увести тренера у «Спартака»
Вчера, 23:23
Бышовец высказался о конфликте на Украине
Вчера, 23:11
3
Президент «Барселоны» сделал заявление об отношениях с Месси
Вчера, 22:58
Гурцкая объяснил свои слова про конфликт в «Динамо» из-за Карпина
Вчера, 22:48
Канчельскис прокомментировал поиск нового тренера для «Спартака»
Вчера, 22:39
Зидан ответил, когда решил стать тренером
Вчера, 22:31
Сильянов назвал главного конкурента «Локомотива» в борьбе за чемпионство – это не «Зенит»
Вчера, 22:22
Карпин сравнил сборные Боливии и Ирана
Вчера, 22:10
В сборной Сербии выбирают между Станковичем и еще двумя тренерами
Вчера, 21:57
В Израиле жестко ответили на призывы отстранить команды от международных турниров
Вчера, 21:47
1
Гурцкая – о Глушенкове и Аршавине: «Когда наши ветераны делают такие сравнения, мне не хочется стареть»
Вчера, 21:35
Карпин – о символе на банкноте 500 рублей: «Я проголосовал бы за Лабубу»
Вчера, 21:21
8
Определился еще один дебютант чемпионата мира
Вчера, 21:09
Тренер Боливии двумя словами описал сборную России
Вчера, 20:55
Молодежная сборная России сыграла вничью с Беларусью
Вчера, 20:44
Карпин высказался о решении Хайкина отказаться от сборной России
Вчера, 20:33
7
Два футболиста покинули расположение сборной России
Вчера, 20:20
Гурцкая против назначения Ивича в «Спартак» по двум причинам
Вчера, 20:08
1
Президент «Барсы» Лапорта сделал выбор между сексом и деньгами
Вчера, 19:57
3
Пономарев прокомментировал решение Хайкина сменить гражданство
Вчера, 19:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 