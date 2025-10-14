Хайкин отказался от сборной России, итоговое решение Жерсона, 400 миллионов за Ямаля и другие новости

Саудовский клуб предложит 55 миллионов за 19-летнего игрока «Зенита»
Стала известна позиция «Спартака» по Ваноли
Хайкин отказался от российского гражданства ради сборной Норвегии, но не сыграет за нее на ЧМ-2026 – есть реакция Карпина
«Барселоне» предложили 400 миллионов за Ямаля
Определился фаворит на пост главного тренера «Спартака» вместо Станковича – его может увести клуб Захаряна
Бразильский талант отказал «Зениту»
Два футболиста покинули расположение сборной России
Определился еще один дебютант чемпионата мира
Жерсон озвучил руководству «Зенита» итоговое решение по своему будущему
В сборной Сербии выбирают между Станковичем и еще двумя тренерами
Казахстан лишился шансов на выход на ЧМ-2026 и другие результаты игрового дня отборочного турнира
Источник: «Бомбардир»