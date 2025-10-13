Введите ваш ник на сайте
  Станкович может сменить «Спартак» на Сербию, Соболев сделал дубль за «Зенит», «Барселона» отказалась от Левандовского и другие новости

Станкович может сменить «Спартак» на Сербию, Соболев сделал дубль за «Зенит», «Барселона» отказалась от Левандовского и другие новости

Сегодня, 00:25

Назван самый многострадальный клуб России в 2025 году – это не «Спартак»

Стало известно, почему Черчесов отказался от 5 миллионов евро при увольнении из сборной России

99-летний Симонян раскрыл секрет долголетия

Ваноли готов заменить Станковича в «Спартаке»

«Барселона» приняла важное решение по 37-летнему Левандовскому

Подсчитана среднегодовая зарплата игроков РПЛ

«Зенит» победил в тренировочной игре (6:2), у Соболева дубль

В Сербии одобрили назначение Станковича на пост главного тренера сборной

Стал известен следующий шаг Батракова после «Локомотива»

Отбор ЧМ-2026. Фареры победили Чехию, Беларусь проиграла Шотландии

Главные новости
