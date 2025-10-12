Конфликт в «Спартаке», прощальный матч Глушакова, Дзюбу вызвали на поединок и другие новости

В «Спартаке» конфликт насчет кандидатуры нового тренера.

Стало известно, когда «Спартак» уволит Станковича.

Дзюбу вызвали на поединок.

Стал известен автомобиль 78-летнего Семина.

Глушаков на прощальном матче угостил журналистов знаменитой миллеровской самогонкой

Экс-тренер «Монако» Клеман дал конкретный ответ «Спартаку».

«Реал» определился с заменой Винисиусу.

«Спартак» проиграл в прощальном матче Глушакова.

Прощальная речь Глушакова в честь окончания 20-летней карьеры.

«Спартак» принял важное решение по кандидату на замену Станковичу Гарсии.

14-летние игроки академии ЦСКА устроили массовую драку.

Махачкалинский клуб объявил о потере профессионального статуса и переезде в другой город.

Аршавин впервые прокомментировал свой иск по уменьшению алиментов на детей.