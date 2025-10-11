Рабинер охарактеризовал Бубнова одним словом

Журналист «Спорт-Экспресса», писатель Игорь Рабинер опубликовал пост по случаю 70-летия Александра Бубнова. Юбилей был накануне.

Помимо «Спартака» Бубнов выступал за «Динамо».

Затем игрок выступал во Франции.

Сейчас Бубнов работает экспертом на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

«Александру Бубнову – 70. Здоровья, физического и ментального. Позитива и хоть чуть-чуть самоиронии. Желания воспринимать окружающий мир и людей в нем не только в черном цвете. Я рад, что после долгого перерыва он вернулся в медийное поле. Не смотрю, но рад. Просто самому факту. Персонаж!

Пытаюсь найти одно слово, которое для меня правильнее всего характеризует Александра Викторовича. Как раз и возникает это – «Персонаж». Ни на кого не похож. Своя речь, своя интонация – хоть мне и не близкая, как и строй мышления вообще. Но то, что ни с кем не перепутаешь, – бесспорно. Футбольный Жириновский.

Он был добротным защитником, стабильным и надежным – просто так за 200 матчей в том еще, чемпионском «Динамо» Севидова и за 150 в бесковском «Спартаке» не сыграешь. Хотя и не выдающимся, каким предстает в собственной книге «Спартак»: семь лет строгого режима», где весь мир крутится вокруг него, и он, в отличие буквально от всех остальных, весь в белом. Даже Федю, святого человека, умудрился полить.

Много лет спустя, в 2009-м, перед Новым годом собрали спартаковских ветеранов в клубе, накрыли поляну. По случаю 40-летия, 30-летия, 20-летия и 10-летия золота: девятые года долго были для красно-белых фартовыми. Пришел Романцев, который тогда на таких мероприятиях появлялся очень редко. Явился и Бубнов.

Олегу Ивановичу дали слово, и он начал рассказывать о каждом, ни для кого не жалел теплых слов – и все с нарастающим напряжением ждали, что скажет о Бубнове, который прикладывал его – мама не горюй и вызывал у Романцева, как все знали, страшное раздражение. Но годы уже прошли, Олег Иванович несколько лет не работал и подобрел. Сказал, что Бубнов внес огромный вклад в чемпионство-89: собирался уезжать во Францию еще до сезона, но он попросил его задержаться на полгода, чтобы помочь сколотить команду. И он помог, и команда стала чемпионом. Зал аплодировал не щадя ладоней.

Помню, как с Сашей Кружковым в начале 95-го делали с ним большое интервью, когда он возглавил «Тюмень». Ух он наговорил! Осталось в памяти, что при вычитке выел нам весь мозг, придирался к каждой формулировке. Но в итоге получилось мощно. С тех пор я стал очень терпелив, когда спикеры читают тексты, ибо главное – результат. Кружков в их с Юрой Голышаком «Разговорах по пятницам» тоже отвечает за вычитку. Мы прошли школу Бубнова.

Правда, из «Тюмени» его уволили еще даже до начала сезона. И не за правдорубство, а за то, что в ежедневном режиме сосуществовать с Александром Викторовичем было невозможно. Больше тренером он, кажется, не работал.

Зато работал – и продолжает – экспертом. В этой роли он поцарапал земную кору. Но нельзя не отметить, что спродюсировал его Константин Клещев, который голосует от России за «Золотой мяч». Костя был редактором еженедельника «СЭ-футбол» и впервые привлек Бубнова для разбора матчей. И понял: золотая жила. Потом Клещев же делал литзапись книги «Спартак»: 7 лет строгого режима» – наполненной, так сказать, домыслами Бубнова (ветераны хотели подавать на него в суд, но махнули рукой), но разошедшейся большим тиражом.

Еще лет 15 назад футболисты сборной, слушая Бубнова с его ТТД, смеялись: мол, для человека футбол и его метрики остались 30 лет назад. Но его «дуойки» публике заходили. То ли публика такая, то ли харизма у Бубнова мощная.

А может, дело в том, что он никогда не хотел быть приятным и удобным. В том его безусловная ценность – такие люди для баланса нужны, поскольку сервильных гораздо больше. Это не означает, что правда в его трактовке имеет какое-либо отношение к истине, но само желание никому не угождать заслуживает одобрения. Себя он точно не предавал и в противоположность себе не превращался.

К Бубнову отношение сложное и неоднозначное. Фигура ли он для футбола и медиа? Фигура. Персонаж. Вызывает ли у меня теплоту и сопереживание? Не могу так сказать. Герой не моего романа.

Но, конечно, пусть будет здоров и активен еще много лет. И ставит свои «дуойки», – написал Рабинер.