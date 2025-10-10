Введите ваш ник на сайте
  Боярский – в юбилей Бубнова: «Он для меня особенный и даже родной»

Боярский – в юбилей Бубнова: «Он для меня особенный и даже родной»

Сегодня, 22:59

Журналист Александр Боярский опубликовал пост в честь дня рождения бывшего спартаковца Александра Бубнова.

«Александру Викторовичу – 70!

Сегодня большой праздник. Я благодарен судьбе, что однажды свела меня с Александром Бубновым в «Спортбоксе». Мы и до этого иногда общались, но уже плотно и в кадре сели вместе именно там. Это был коннект с первого эфира – легко и непринужденно. Главное Викторовичу было не мешать и чуть-чуть провоцировать. Со временем я понял – как это грамотно можно делать и в какой момент. Сумасшедшие рейтинги подтверждали, что всe мы делали правильно.

А какие истории АВ рассказал нам всем перед или после эфиров! Даже если я что-то слышал ранее, все равно – и во второй, и в третий раз невозможно было оторваться.

– Вот ты кино про Черенкова смотрел? – спрашивает Бубнов меня как-то недавно.

– Конечно, как такое пропустить? – отвечаю.

– Помнишь момент, как Федя только появился в команде и меня там «возит»?

– Было дело.

– Знаешь, где я был в это время?

– Где?

– В «Динамо» уже!

И задорно смеется, как умеет.

Как рассказывает Викторыч, вы хорошо знаете. И как здорово, что «Коммент Шоу» дал вторую жизнь Бубнову. И даже подключил меня на пару эфиров. Верю, мы еще вместе обязательно окажемся за одним столом.

Что там скрывать, именно по работе с Бубновым меня многие узнавали. Так что АВ для меня – особенный и даже родной. Обязательно в честь 70-летия подниму за него бокал. Здоровья вам, Александр Викторович и еще как можно больше эфиров!».

  • Помимо «Спартака» Бубнов выступал за «Динамо».
  • Затем игрок выступал во Франции.
  • Сейчас Бубнов работает экспертом на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Источник: телеграм-канал Александра Боярского
Россия. Премьер-лига Бубнов Александр
