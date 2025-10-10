Введите ваш ник на сайте
  • «Спартак» ведет переговоры с экс-тренером «Монако», легионер «Динамо» раздражает Карпина, ЧМ-2034 хотят перенести и другие новости

Сегодня, 01:23

Умер главный тренер «Бока Хуниорс»

«Зенит» нацелился на 17-летнего бразильского таланта

Определен лучший тренер РПЛ в сентябре

«Локомотив» отказался от 30 миллионов за Батракова

Жерсон инициировал переговоры с бразильским клубом – «Зенит» определился с ценой на полузащитника

Аршавин не хочет отдавать половину дохода на детей от Барановской

«Динамо» готово расторгнуть контракт с игроком, который раздражает Карпина

«Спартак» ведет переговоры с экс-тренером «Монако»

ЧМ-2034 хотят перенести на январь – есть комментарий президента ФИФА

«Оренбург» выкупил нового тренера: известна сумма

Боккетти готов возглавить «Спартак» вместо Станковича

Главные новости
01:23
01:00
00:36
00:24
00:12
Вчера, 23:48
Вчера, 23:23
2
Вчера, 22:22
00:48
Вчера, 23:55
Вчера, 23:31
Вчера, 22:53
Вчера, 22:22
Вчера, 22:10
Вчера, 21:47
Вчера, 19:02
