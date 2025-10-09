Генич назвал плюс облысения

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич порассуждал об облысении.

«Боже мой, какой я был Ален Делон в детстве и юношестве. Зачесывал, везде росло. Но потом приходится мириться.

Лысые мужики выглядят брутально, круто. Зинедин Зидан – топ. Марко Николич – топ. В конце концов, Константин Генич. Почему нет…» – сказал журналист.