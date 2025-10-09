Генич назвал плюс облысения

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич порассуждал об облысении.
«Боже мой, какой я был Ален Делон в детстве и юношестве. Зачесывал, везде росло. Но потом приходится мириться.
Лысые мужики выглядят брутально, круто. Зинедин Зидан – топ. Марко Николич – топ. В конце концов, Константин Генич. Почему нет…» – сказал журналист.
- Генич играл в футбол на уровне Первой лиги.
- Затем он стал комментатором и работает им порядка 20 лет.
- На «Матч ТВ» Генич со дня основания в 2015 году.
Источник: «Матч ТВ»