Мостовой высказался о высокой результативности РПЛ

Александр Мостовой объяснил причину результативного футбола в РПЛ. В 11-м туре чемпионата России ЦСКА победил со счетом 3:2 «Спартак», а «Локомотив» выиграл у «Динамо» – 5:3.

– Люди, которые никогда не играли, кричат: «Красивый футбол». Какой красивый? Вам не нравится, когда 1:0 или 1:1 играют. Когда 5:3, находятся такие умники, которые говорят, что бездарно сзади сыграли. Если люди ошибки допускают, конечно, будут бездарно играть. Кому-то не хватает мастерства, футбол это не наука. Мы смотрим чемпионат Испании, «Барселона» проигрывает, потом выигрывает, потом снова проигрывает – этим футбол и прекрасен.

– Можно говорить, что снизился уровень оборонительных игроков и вырос в атаке?

– А представьте в следующем туре все команды сыграют 0:0, 2:1, 1:1. Бывает и такое. Это не спрогнозируешь.