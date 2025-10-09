Стало известно, сколько денег «Барселона» должна за трансферы

В Испании раскрыли размер задолженности «Барселоны» перед другими клубами за трансферные операции.

Каталонцы обязаны заплатить еще 159,1 миллиона евро. Из этой суммы 140,6 млн евро относятся к краткосрочным долгам, а 18,5 млн евро – к долгосрочным.

В частности, «Барса» должна 41,9 млн «Лидсу» за Рафинью, 24,5 млн – «Севилье» за Жюля Кунде, 20 млн – «Баварии» за Роберта Левандовского, 13,3 млн – «Манчестер Сити» за Феррана Торреса, 8 млн – «Бетису» за Эмерсона.

Также у клуба есть незначительные просроченные платежи «Жироне», «Валенсии», «Спортингу» и «Ренну».