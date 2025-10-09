Мостовой озвучил свою позицию по старту тренерской карьеры

Александр Мостовой признался, что хочет тренировать, но не будет навязываться потенциальным работодателям.

«Предложений по работе пока нет, никто не звонил, никто не связывался. Со стажировкой вопрос почти закрыт, мы же постажировались уже.

Конечно, если кто-то из друзей позвонит, попросит, приеду, а так, чтобы навязываться, ни в коем случае.

Что касается работы, то если позовут, пойду, если нет, то так значит. Конечно, хотелось бы быть нужным нашему футболу. Больших планов не строю.

Но хотелось бы, конечно, прикоснуться к профессии тренера, но спокойно к этому отношусь», – сказал экс-спартаковец.