  • Реакция Мостового на предложение запретить легионеров в Кубке России

Реакция Мостового на предложение запретить легионеров в Кубке России

Сегодня, 08:40
4

Александр Мостовой оценил идею запретить командам использовать легионеров в матчах FONBET Кубке России.

  • Соответствующее предложение поступило от руководства ассоциации спортивных комментаторов.
  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал его интересным и пообещал проработать инициативу.

«Я сначала подумал, что это какая-то шутка. У нас в командах по 10-15 иностранцев. А где они играть будут? Зачем их тогда покупать за 20-30 миллионов?

Ты договариваешься и скажешь: «Смотри, у тебя только чемпионат, кубки ты играть не будешь – правила такие». Бред», – сказал Мостовой.

Источник: News.ru
Россия. Кубок Мостовой Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
erybov1965
1759990467
Ключевые слова - Зачем их тогда покупать за 20-30 миллионов?
Ответить
Константин-Шапкин-google
1759997368
Здесь вся жизнь шутка и бред. Почему-то как му.дак, сразу в министры
Ответить
Garrincha58
1760003928
Купили и запретить вообще играть в футбол типа Жерсона в Зените купили и любуются как он тренируется индивидуально
Ответить
