Реакция Мостового на предложение запретить легионеров в Кубке России

Александр Мостовой оценил идею запретить командам использовать легионеров в матчах FONBET Кубке России.

Соответствующее предложение поступило от руководства ассоциации спортивных комментаторов.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал его интересным и пообещал проработать инициативу.

«Я сначала подумал, что это какая-то шутка. У нас в командах по 10-15 иностранцев. А где они играть будут? Зачем их тогда покупать за 20-30 миллионов?

Ты договариваешься и скажешь: «Смотри, у тебя только чемпионат, кубки ты играть не будешь – правила такие». Бред», – сказал Мостовой.