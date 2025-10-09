Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • В Кубке России могут запретить легионеров, первый футболист-миллиардер, рекордное предложение по Ямалю и другие новости

В Кубке России могут запретить легионеров, первый футболист-миллиардер, рекордное предложение по Ямалю и другие новости

Сегодня, 01:23

В Кубке России могут запретить легионеров

РПЛ определила лучшего игрока в сентябре

Назван первый игрок-миллиардер в истории футбола

Участник Лиги чемпионов отказался от Неймара

4 клуба РПЛ попали в топ-100 самых дорогих в мире по версии CIES – «Спартака» нет в списке

«Зенит» пытается отсудить крупную сумму у обанкротившихся «Химок»

Ради Ямаля готовы побить трансферный рекорд Неймара

На ЧМ-2026 вышла третья африканская сборная – известны 19 из 48 участников

«Спартаку» предлагали двух тренеров, связанных с Месси

Netflix может стать вещателем Лиги чемпионов: подробности

Источник: «Бомбардир»
