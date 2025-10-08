Netflix может стать вещателем Лиги чемпионов: подробности

УЕФА готовится к пересмотру схемы продаж телевизионных прав на показ Лиги чемпионов.

Часть трансляций может достаться американскому онлайн-сервису Netflix.

Netflix претендует на показ одного матча ЛЧ в каждом туре.

Новая схема продаж вступит в силу с сезона-2027/28. Благодаря изменениям УЕФА рассчитывает зарабатывать на трансляциях около 5 миллиардов евро в год вместо нынешних 3,34 миллиарда.

Телеправа будут выставлены на тендер уже в октябре. Новые контракты, вероятно, будут рассчитаны на шесть лет.