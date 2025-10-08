Введите ваш ник на сайте
Netflix может стать вещателем Лиги чемпионов: подробности

Вчера, 23:11

УЕФА готовится к пересмотру схемы продаж телевизионных прав на показ Лиги чемпионов.

Часть трансляций может достаться американскому онлайн-сервису Netflix.

Netflix претендует на показ одного матча ЛЧ в каждом туре.

Новая схема продаж вступит в силу с сезона-2027/28. Благодаря изменениям УЕФА рассчитывает зарабатывать на трансляциях около 5 миллиардов евро в год вместо нынешних 3,34 миллиарда.

Телеправа будут выставлены на тендер уже в октябре. Новые контракты, вероятно, будут рассчитаны на шесть лет.

Источник: The Times
Лига чемпионов
Главные новости
В Кубке России могут запретить легионеров, первый футболист-миллиардер, рекордное предложение по Ямалю и другие новости
01:23
Мейра выбрал лучшего футболиста, с которым играл в «Зените»
00:36
Роналду открыл клинику по лечению волос в Саудовской Аравии
00:24
Илья Мэддисон составил оптимальный состав «Динамо»: «Карпину придется убрать всех своих дружков»
00:12
39-летний Нойер готов вернуться в сборную Германии, но при одном условии
Вчера, 23:59
«Реал» собирается вернуть двух игроков в 2026 году
Вчера, 23:37
1
Семин назвал условие для победы сборной России над Ираном
Вчера, 23:23
«Спартаку» предлагали двух тренеров, связанных с Месси
Вчера, 22:48
Президент УЕФА указал на место Роналду в истории футбола
Вчера, 22:39
1
Стало известно, сколько болельщиков не попали на матч «Кайрат» – «Реал»
Вчера, 20:32
Президент УЕФА: «Европейский футбол окреп – мы преодолели беспрецедентные кризисы»
Вчера, 14:50
6
Россиянин из «Кайрата» рассказал, как ему игралось против Мбаппе
4 октября
1
Организаторы Суперлиги предложили УЕФА изменить Лигу чемпионов: подробности
3 октября
5
ВидеоМоуринью на «Стэмфорд Бридж» угостили его любимым десертом
2 октября
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
2 октября
1
Болельщик «Кайрата» обменял BMW на билет на матч с «Реалом»
2 октября
6
Энрике назвал явного фаворита сезона ЛЧ
2 октября
Владелец «Кайрата» поделился эмоциями после 0:5 от «Реала»
2 октября
1
Сафонов прокомментировал победу над «Барселоной»: «Ну вот и лузнула «Барса»
2 октября
10
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
2 октября
ФотоНазваны претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
2 октября
Флик назвал причину поражения «Барселоны» от «ПСЖ»
2 октября
Заявление Стогниенко по поводу масштабного сбоя во время матча «Барса» – «ПСЖ»
2 октября
2
Аршавин вернулся с матча «Кайрат» – «Реал» с дорогостоящей покупкой
2 октября
1
«Я бы отказался»: Тороп – о вручении машины вратарю «Кайрата» после 0:5 от «Реала»
2 октября
8
Холанд в первых 50 матчах ЛЧ забил больше, чем ЦСКА
2 октября
2
Заявление Okko по поводу масштабного сбоя во время матча «Барса» – «ПСЖ»
2 октября
2
Определена худшая команда ЛЧ после двух туров
2 октября
6
Лига чемпионов. Ничьи «Манчестер Сити» (2:2) и «Ювентуса» (2:2), «Арсенал» победил греков (2:0)
2 октября
Лига чемпионов. Гол Рамуша на 90-й минуте принес «ПСЖ» волевую победу над «Барселоной» (2:1)
1 октября
У Okko произошел масштабный сбой во время матча «Барса» – «ПСЖ»
1 октября
11
Лига чемпионов. «Карабах» победил «Копенгаген» (2:0) и вышел в лидеры
1 октября
3
18-летний вратарь «Кайрата» получил автомобиль после 0:5 от «Реала»
1 октября
7
Винисиуса разозлила не замена в матче с «Кайратом», а действия партнера по «Реалу»
1 октября
1
Обамеянг стал рекордсменом Лиги чемпионов
1 октября
1
Мбаппе повторил рекорд Индзаги в Лиге чемпионов
1 октября
