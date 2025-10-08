Губерниев – о Кубке России без легионеров: «Я как твердый член организации СЕКС против»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на идею запретить легионеров в FONBET Кубке России.

Соответствующее предложение поступило от руководства ассоциации спортивных комментаторов.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал его интересным и пообещал проработать инициативу.

«Я возглавляю ассоциацию СЕКС. Это Сходненский единый комментаторский союз. Я твердый член, основатель и организатор этой комментаторской ассоциации.

Я хочу сказать, что как яркий представитель СЕКСа против того, что предложили в РАСК. В турнирах футбольных должны играть сильнейшие футболисты.

Если будет лимит, к нам будут приезжать сильные иностранцы, как мы надеемся. Полный запрет будет ограничивать право людей на работу.

Идея странная, мягко говоря. Я как твердый член организации СЕКС против инициативы, которую выдвинул какой-то человек из РАСК», – сказал Губерниев.