Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев – о Кубке России без легионеров: «Я как твердый член организации СЕКС против»

Губерниев – о Кубке России без легионеров: «Я как твердый член организации СЕКС против»

Сегодня, 16:16
1

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на идею запретить легионеров в FONBET Кубке России.

  • Соответствующее предложение поступило от руководства ассоциации спортивных комментаторов.
  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал его интересным и пообещал проработать инициативу.

«Я возглавляю ассоциацию СЕКС. Это Сходненский единый комментаторский союз. Я твердый член, основатель и организатор этой комментаторской ассоциации.

Я хочу сказать, что как яркий представитель СЕКСа против того, что предложили в РАСК. В турнирах футбольных должны играть сильнейшие футболисты.

Если будет лимит, к нам будут приезжать сильные иностранцы, как мы надеемся. Полный запрет будет ограничивать право людей на работу.

Идея странная, мягко говоря. Я как твердый член организации СЕКС против инициативы, которую выдвинул какой-то человек из РАСК», – сказал Губерниев.

Еще по теме:
Губерниев оценил назначение болельщика ЦСКА в «Спартак» 4
Губерниев отреагировал на перепалку Карпина с министром спорта России 8
Реакция Губерниева на возможное назначение Ивича в «Спартак» 5
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Губерниев Дмитрий
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1759930199
Твердый? Нормальный мужик и говорить по определению о таком не будет, а вот тот у кого проблемы с головой и головой поменьше непременно скажет о якобы твердости.
Ответить
Главные новости
Губерниев – о Кубке России без легионеров: «Я как твердый член организации СЕКС против»
16:16
1
Барко прокомментировал решение остаться в «Спартаке»
15:59
2
Радимов жалеет, что «Зенит» избежал поражения от «Акрона»
15:39
2
Абаскаль спрогнозировал, когда «Спартак» будет в числе лидеров РПЛ
15:00
4
Президент УЕФА: «Европейский футбол окреп – мы преодолели беспрецедентные кризисы»
14:50
1
Смородская ответила, какой тренер сильнее – Карпин или Личка
14:40
1
Ловчев сказал, зачем «Спартак» подписал Заболотного
14:14
6
Стало известно, почему у Мбаппе нет девушки
13:58
7
Игнашевич назвал условие для продолжения работы Станковича в «Спартаке»
13:46
6
Петржела отреагировал на сравнения Глушенкова и Аршавина
13:31
2
Все новости
Все новости
В Кубке России могут запретить легионеров
09:29
22
ФотоОпубликовано расписание 1/8 финала Пути регионов Кубка России
3 октября
Тренер «Фанкома» – об исключении из Кубка России: «Убили такую сказку»
3 октября
1
КДК исключил из Кубка России команду, обыгравшую «Уфу»
3 октября
1
ФотоЗобнин установил рекорд в «Спартаке»
3 октября
2
Кубок России. «Динамо Мх» победило «Ростов» в серии пенальти
2 октября
ФотоГневный пост фанатов «Спартака» после матча с «Пари НН»
2 октября
30
Радимов – о победе «Спартака» над «Пари НН»: «Некоторые игроки москвичей на поле больше не появятся»
2 октября
12
Тедеев пожаловался на логистику «Акрона» после двух месяцев без побед
2 октября
Адиев – после победы над «Сочи»: «У меня внутреннее разочарование»
2 октября
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН»
2 октября
4
Шпилевский горд после поражения от «Спартака»: «Пари НН» переигрывал соперника, мы были агрессивнее»
1 октября
1
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Локо»
1 октября
3
ВидеоСамый дорогой игрок России не попал в створ с пенальти
1 октября
9
Кубок России. ЦСКА выиграл у «Локо» в серии пенальти, обе команды вышли в плей-офф Пути РПЛ
1 октября
11
Кубок России. «Балтика» разгромила «Акрон» (3:0), тольяттинцы не побеждают 2 месяца
1 октября
2
Тренер «Спартака» серьезно раскритиковал игроков после победы над «Пари НН»
1 октября
7
Кубок России. «Крылья Советов» победили «Сочи» Осинькина в серии пенальти, сочинцы вылетели
1 октября
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
1 октября
Кубок России. «Спартак» на выезде дожал «Пари НН» (2:1) и вышел в плей-офф
1 октября
94
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – ЦСКА: 1 октября
1 октября
4
Защитник «Пари НН» – о судействе со «Спартаком»: «Не знаю, как так можно «убивать» в начале матча»
1 октября
13
ВидеоСудья отменил гол «Пари НН» и назначил пенальти в пользу «Спартака»
1 октября
8
Стали известны стартовые составы на матч «Пари НН» – «Спартак»: 1 октября
1 октября
6
Где смотреть матч «Динамо» Махачкала – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 2 октября 2025
1 октября
Талалаев объяснил, чем может помочь «Балтике» поражение от ЦСКА
1 октября
2
Карпин объяснил незабитые пенальти Гладышева и Миранчука
1 октября
1
Гонду – о победе «Зенита» над «Рубином»: «Мы знаем, что играем в великом клубе»
1 октября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 