Губерниев – о Кубке России без легионеров: «Я как твердый член организации СЕКС против»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на идею запретить легионеров в FONBET Кубке России.
- Соответствующее предложение поступило от руководства ассоциации спортивных комментаторов.
- Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал его интересным и пообещал проработать инициативу.
«Я возглавляю ассоциацию СЕКС. Это Сходненский единый комментаторский союз. Я твердый член, основатель и организатор этой комментаторской ассоциации.
Я хочу сказать, что как яркий представитель СЕКСа против того, что предложили в РАСК. В турнирах футбольных должны играть сильнейшие футболисты.
Если будет лимит, к нам будут приезжать сильные иностранцы, как мы надеемся. Полный запрет будет ограничивать право людей на работу.
Идея странная, мягко говоря. Я как твердый член организации СЕКС против инициативы, которую выдвинул какой-то человек из РАСК», – сказал Губерниев.
