Экс-тренер «Барсы» отказал «Спартаку», Карпин ответил министру, Коште грозит тюрьма из-за России и другие новости

Руй Кошта может отправиться на зону из-за «Локомотива»
Претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре
Мостовой отказался возглавить клуб РПЛ
Экс-тренер «Барселоны» ответил на предложение «Спартака»
Реакция Карпина на угрозу министра спорта
Стало известно, почему «Спартак» игнорирует российских тренеров
Еще один одноклубник Месси объявил о завершении карьеры
«Спартак» нашел замену для Станковича в Испании
Три европейских клуба интересуются Глебовым из ЦСКА
Игнашевич наотрез отказался тренировать «Спартак»
Источник: «Бомбардир»