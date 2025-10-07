«Спартак» возглавил экс-газпромовец, решение по Станковичу, ЦСКА купит Пруцева, новая работа Смолова и другие новости

«Краснодар» прокомментировал ситуацию со Сперцяном.
«Динамо» объявило о новом назначении в руководстве.
«Спартак» объявил о новом назначении.
Новый глава «Спартака» болеет за ЦСКА и работал в структуре «Газпрома».
«Спартак» принял окончательное решение по Станковичу.
В руководстве «Спартака» полагают, что Станкович дожидается увольнения с неустойкой.
Вендел может стать гражданином России и избавиться от статуса легионера.
Стало известно, почему «Спартак» не увольняет Станковича.
Смолов нашел новую работу, не связанную с футболом.
3 игрока, включая спартаковца, покинули сборную России.
Соболев схлопотал 44 штрафа за год в «Зените».
Киркоров прокомментировал желание Аршавина сократить алименты на детей.
Дочь нового главы «Спартака» болеет за ЦСКА, а сын занимается в академии красно-синих.
Подробности трансфера Пруцева из «Спартака» в ЦСКА.