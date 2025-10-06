Отставки в «Спартаке» после поражения от ЦСКА, травма Акинфеева, увольнение Слишковича, разгром «Барселоны» и другие новости

«Увольняйте этого шарлатана!»: новая гневная речь Мэддисона в адрес Карпина.

Дзюба поздравил своих тренеров с днем учителя, не упомянув Карпина, Семака и Эмери.

Официальное заявление «Ахмата» по поводу расистской атаки Сперцяна.

Журналистку «Матч ТВ» облили в прямом эфире.

Слишкович покидает «Оренбург».

Казаков назвал следующего тренера сборной России.

Юрист сообщил, какое наказание грозит Сперцяну за расизм.

Заявление РПЛ по расистской выходке Сперцяна.

«Спартак» впервые пропустил 3 гола в первые 20 минут в чемпионате России.

РПЛ. «Спартак» проиграл на выезде ЦСКА (2:3), красно-синие вышли в лидеры.

В «Спартаке» громкая отставка после поражения от ЦСКА.

Примера. «Барселона» крупно проиграла «Севилье» (1:4), Алексис Санчес забил, Левандовски не реализовал пенальти.

Информация от ЦСКА по травме Акинфеева.

Сперцян записал обращение на фоне обвинений в расизме.

Стало известно, кто и когда заменит Станковича в «Спартаке».