Голевая перестрелка «Динамо» и «Локо», эпичный конфуз Дзюбы, расизм Сперцяна, новый клуб Семина и другие новости

РПЛ. «Зенит» не обыграл «Акрон» (1:1), Дзюба на 95-й минуте промахнулся с пенальти.
Незабитый пенальти Дзюбы на 95-й минуте игры с «Зенитом».
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Источник: «Бомбардир»