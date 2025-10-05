Голевая перестрелка «Динамо» и «Локо», эпичный конфуз Дзюбы, расизм Сперцяна, новый клуб Семина и другие новости

РПЛ. «Зенит» не обыграл «Акрон» (1:1), Дзюба на 95-й минуте промахнулся с пенальти.

Незабитый пенальти Дзюбы на 95-й минуте игры с «Зенитом».

Раскрыт новый клуб 78-летнего Семина – он возвращается к работе спустя 4 года.

Стало известно имя нового руководителя «Динамо».

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«Закрой рот, черное говно»: Сперцян совершил расистскую атаку на игрока «Ахмата».

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Черчесов обиделся на Сперцяна: «Не хотел с ним говорить».

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