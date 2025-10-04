Введите ваш ник на сайте
  Итоговый состав сборной России, 75-летний новичок «Крыльев», ЛЧ снова могут изменить и другие новости

Итоговый состав сборной России, 75-летний новичок «Крыльев», ЛЧ снова могут изменить и другие новости

Сегодня, 01:25

Новая информация о назначении Хачатурянца в «Спартак»

Из «Динамо» может уйти еще один руководитель – известен кандидат на пост председателя совета директоров вместо Гафина

«Крылья Советов» подписали 75-летнего футболиста

Итоговый состав сборной России на матчи с Ираном и Боливией

Стало известно, зачем Тикнизян стал гражданином Сербии

Два клуба РПЛ готовы переманить Денисова из «Спартака»

КДК исключил из Кубка России команду, обыгравшую «Уфу»

Ямаль во второй раз за месяц травмировал пах – «Барселону» заподозрили в фальсификации повреждения

Стало известно, сколько Каннаваро заработает в сборной Узбекистана

Организаторы Суперлиги предложили УЕФА изменить Лигу чемпионов: подробности

Источник: «Бомбардир»
  • Читайте нас: 