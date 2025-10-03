Опубликовано расписание 1/8 финала Пути регионов Кубка России

РФС утвердил календарь 5-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.
Восемь матчей пройдут 15 и 16 октября.
15 октября (среда)
14:30. «Енисей» (Красноярск) – «Уфа»;
17:00. «Родина» (Москва) – «Челябинск»;
18:00. «Чайка» (Песчанокопское) – «КАМАЗ» (Набережные Челны);
18:00. «Шинник» (Ярославль) – «Нефтехимик» (Нижнекамск);
19:30. «Арсенал» (Тула) – «Сокол» (Саратов).
16 октября (четверг)
17:30. «Факел» (Воронеж) – «Урал» (Екатеринбург)
17:30. «Торпедо» (Москва) – «Велес» (Москва)
20:00. «Черноморец» (Новороссийск) – «Кубань Холдинг» (Павловская).
Источник: телеграм-канал FONBET Кубка России