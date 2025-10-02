Стали известны цены самого дешевого и дорогого билетов на матчи ЧМ-2026

ФИФА начала реализацию билетов на чемпионат мира-2026. Сейчас самый дешевый из них стоит 60 долларов, а самый дорогой – 6730. Болельщики могут приобрести билеты на места одной из четырех категорий.

Цены на билеты на матчи группового этапа варьируются в зависимости от стадиона и участников игры:

категория 1: от 410 до 620 долларов;

категория 2: от 310 до 465 долларов;

категория 3: от 140 до 215 долларов;

категория 4: от 60 до 105 долларов.

Цены на финал, который пройдет на стадион «Метлайф» в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси), сейчас следующие:

категория 1: 6730 долларов;

категория 2: 4210 долларов;

категория 3: 2790 долларов;

категория 4: 2030 долларов.

Стоимость билетов на матч-открытие турнира на стадионе «Ацтека» в Мехико варьируется от 745 долларов в категории 3 до 1825 долларов в категории 1.

Цены могут меняться, потому что на турнире применят динамическое ценообразование.

Покупателями первых билетов станут те, кто был отобран из числа претендентов в лотерее. Сообщается, что было подано 4,5 миллиона заявок.