Стали известны цены самого дешевого и дорогого билетов на матчи ЧМ-2026

ФИФА начала реализацию билетов на чемпионат мира-2026. Сейчас самый дешевый из них стоит 60 долларов, а самый дорогой – 6730. Болельщики могут приобрести билеты на места одной из четырех категорий.
Цены на билеты на матчи группового этапа варьируются в зависимости от стадиона и участников игры:
- категория 1: от 410 до 620 долларов;
- категория 2: от 310 до 465 долларов;
- категория 3: от 140 до 215 долларов;
- категория 4: от 60 до 105 долларов.
Цены на финал, который пройдет на стадион «Метлайф» в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси), сейчас следующие:
- категория 1: 6730 долларов;
- категория 2: 4210 долларов;
- категория 3: 2790 долларов;
- категория 4: 2030 долларов.
Стоимость билетов на матч-открытие турнира на стадионе «Ацтека» в Мехико варьируется от 745 долларов в категории 3 до 1825 долларов в категории 1.
Цены могут меняться, потому что на турнире применят динамическое ценообразование.
Покупателями первых билетов станут те, кто был отобран из числа претендентов в лотерее. Сообщается, что было подано 4,5 миллиона заявок.
- Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
- В турнире впервые выступят 48 команд.