Стало известно, сколько ошибок допустили судьи в РПЛ за 9 туров

По итогам 9 туров РПЛ экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала правильными 84% решений арбитров, а 16% – неправильными. Учитываются только спорные ситуации, по которым были обращения клубов и департамента судейства и инспектирования.
Всего были оценено 49 эпизодов. 8 раз, по мнению членов ЭСК, арбитры ошиблись, 41 раз комиссия поддержала решения судей.
43 раза комиссия приняла свои решения единогласно: это касается как решений с поддержкой судей, так и с решениями об их ошибках.
- Наибольшее число ошибок у арбитров было зафиксировано в 6-м туре – 3. 2 ошибки было в 5-м туре, по 1 – во 2-м, 3-м и 7-м турах.
- В составе ЭСК правом голоса обладают только шесть иностранцев – Милорад Мажич (Сербия), Джюнейт Чакыр (Турция), Нестор Питана (Аргентина), Равшан Ирматов (Узбекистан), а также недавно присоединившиеся к ним Франк Де Блекере (Бельгия) и Алексей Кульбаков (Беларусь). Председатель комиссии Павел Каманцев не имеет права голосовать.
Источник: «Спорт-Экспресс»