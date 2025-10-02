Стало известно, сколько ошибок допустили судьи в РПЛ за 9 туров

По итогам 9 туров РПЛ экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала правильными 84% решений арбитров, а 16% – неправильными. Учитываются только спорные ситуации, по которым были обращения клубов и департамента судейства и инспектирования.

Всего были оценено 49 эпизодов. 8 раз, по мнению членов ЭСК, арбитры ошиблись, 41 раз комиссия поддержала решения судей.

43 раза комиссия приняла свои решения единогласно: это касается как решений с поддержкой судей, так и с решениями об их ошибках.