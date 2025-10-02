РПЛ предложили контракт на 28 миллиардов рублей

«Матч ТВ» прислал предложение о новом ТВ-контракте с РПЛ. Во многом он повторяет по условиям прежний– на 4 года, эксклюзивность прав и суммарно около 28 миллиардов рублей.

До 30 сентября у телеканала было эксклюзивное право на переговоры с лигой – в эти сроки РПЛ обязывалась не вести ни с кем другим переговоры о новом ТВ-контракте, который заканчивается после сезона-2025/26.