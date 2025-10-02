РПЛ предложили контракт на 28 миллиардов рублей

«Матч ТВ» прислал предложение о новом ТВ-контракте с РПЛ. Во многом он повторяет по условиям прежний– на 4 года, эксклюзивность прав и суммарно около 28 миллиардов рублей.
До 30 сентября у телеканала было эксклюзивное право на переговоры с лигой – в эти сроки РПЛ обязывалась не вести ни с кем другим переговоры о новом ТВ-контракте, который заканчивается после сезона-2025/26.
- В пятницу РПЛ проведет совещание по коммерческим и тв-правам на ближайший четырехлетний цикл.
- Ранее предложение о приобретении коммерческих прав лиге направила одна из букмекерских компаний – на те же четыре года, на статус генерального партнера. Предложение чуть улучшает текущий договор с букмекерской компанией – предложение предусматривает ожидание ответа от лиги в течение определенного времени.
Источник: «РБ Спорт»