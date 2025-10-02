«Спартак» – в плей-офф, важное решение по Промесу, у сборной России уводят игрока, зенитовцы в сборной Бразилии и другие новости

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Суд вынес решение по апелляции Промеса.
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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл 2 из 10 последних матчей.
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