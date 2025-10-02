«Спартак» – в плей-офф, важное решение по Промесу, у сборной России уводят игрока, зенитовцы в сборной Бразилии и другие новости

«Зенит» намерен сыграть с клубом Примеры.

Названо условие для проведения матча России с США.

Суд вынес решение по апелляции Промеса.

«Локомотив» предложил Баринову новый контракт с сокращением зарплаты: подробности.

ЦСКА продлил контракт с основным защитником.

Футболиста сборной России хотят заиграть за Израиль.

18-летний вратарь «Кайрата» получил автомобиль после 0:5 от «Реала».

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл 2 из 10 последних матчей.

Кубок России. «Спартак» на выезде дожал «Пари НН» (2:1) и вышел в плей-офф.

Известен судья на дерби ЦСКА – «Спартак».

Анчелотти вызвал в сборную Бразилии двух зенитовцев.

Самый дорогой игрок России не попал в створ с пенальти.

Лига чемпионов. Гол Рамуша на 90-й минуте принес «ПСЖ» волевую победу над «Барселоной» (2:1).