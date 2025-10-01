47-летний Генич сообщил, что у него сбылась мечта детства

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в восторге, что в московском метро запустили тематический поезд в честь телеканала.

Журналист будет объявлять станции в поезде, который будет следовать по Сокольнической линии.

«С 9 до 17 лет практически КАЖДЫЙ ДЕНЬ я ездил по этой ветке в школу и на тренировки и как-то ловил себя на мысли «Вот бы и мне проговорить для всех: следующая станция «Сокольники»… И это сбылось!» – написал Генич.