47-летний Генич сообщил, что у него сбылась мечта детства

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в восторге, что в московском метро запустили тематический поезд в честь телеканала.
Журналист будет объявлять станции в поезде, который будет следовать по Сокольнической линии.
«С 9 до 17 лет практически КАЖДЫЙ ДЕНЬ я ездил по этой ветке в школу и на тренировки и как-то ловил себя на мысли «Вот бы и мне проговорить для всех: следующая станция «Сокольники»… И это сбылось!» – написал Генич.
- Поезд посвящен 10-летию «Матч ТВ».
- Состав будет курсировать до 31 марта.
- Генич на «Матч ТВ» со дня основания.
Источник: «Бомбардир»