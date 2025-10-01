Введите ваш ник на сайте
  «Реал» разнес «Кайрат», «Зенит» без бразильцев, решение CAS по спору Федотова с ЦСКА и другие новости

«Реал» разнес «Кайрат», «Зенит» без бразильцев, решение CAS по спору Федотова с ЦСКА и другие новости

1 октября, 01:37

Сборная Таджикистана выбирает между тремя российскими тренерами

Кисляк – самый разносторонний молодой полузащитник мира по версии CIES

Клопп сделал заявление о тренерском будущем

«Краснодар» ведет переговоры с футболистом сборной Ганы

«Зенит» без бразильцев обыграл «Рубин» в Кубке России, «Ахмат» уступил «Оренбургу», «Краснодар» победил «Динамо» по пенальти

CAS вынес решение по спору ЦСКА и Федотова – есть реакция клуба и тренера

УЕФА отложил голосование об отстранении Израиля из-за Трампа

«Факел» выбрал нового тренера – это не Ташуев

Российскому клубу предлагали Балотелли: известны требования по зарплате

«Реал» разгромил «Кайрат» в Алматы и другие результаты игрового дня Лиги чемпионов

Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов» – победители ликуют!
1
Канчельскис сравнил «Спартак» с топ-клубом АПЛ: «Те тоже сначала идут на первом месте, а потом сдуваются»
16:29
1
Карпин охарактеризовал сборные Ирана и Боливии
16:16
ФотоСмертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
15:59
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
15:15
3
Два клуба РПЛ готовы переманить Денисова из «Спартака»
15:00
4
Карпин прокомментировал вызов спартаковца Умярова в сборную России
14:48
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
14:38
1
Стало известно, зачем Тикнизян стал гражданином Сербии
14:28
2
Карпин объяснил, почему не вызвал Мостового в сборную России
14:14
2
Хаби Алонсо прояснил ситуацию с Вальверде
16:41
Басту раскритиковали за поведение в Медиалиге: «Овчинников для него просто белозубый мужик»
15:49
1
Экс-спартаковец Ирисметов против Каннаваро в сборной Узбекистана: «Нужно брать Клоппа»
15:39
Представитель Захаряна отреагировал на непопадание игрока в итоговый состав сборной России
15:30
Два клуба РПЛ готовы переманить Денисова из «Спартака»
15:00
4
Карпин прокомментировал вызов спартаковца Умярова в сборную России
14:48
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
14:38
1
Стало известно, зачем Тикнизян стал гражданином Сербии
14:28
2
Карпин объяснил, почему не вызвал Мостового в сборную России
14:14
2
Реакция Юрана на баннер фанатов «Штурма» в его честь
13:59
ФотоИтоговый состав сборной России на матчи с Ираном и Боливией
13:52
3
Дивеев назвал главного соперника ЦСКА
13:28
1
Новичок «Спартака» Жедсон рассказал, что его удивило в России
13:19
8
Каррера объяснил, почему не поедет на прощальный матч Глушакова
13:06
Мостовой предсказал результат дерби ЦСКА – «Спартак»
12:54
16
Бубнов дал совет Станковичу на дерби с ЦСКА
12:50
5
Дивеев рассказал о последних книгах, которые он прочитал
12:28
2
ФотоЧистяков рассудит ЦСКА – «Спартак» и другие назначения на 11-й тур РПЛ
12:17
Фото«Крылья Советов» подписали 75-летнего футболиста
12:00
8
Еще один руководитель может уйти из «Динамо»
11:50
5
Каррера отказался от прощального матча Глушакова по двум причинам
11:41
10
ФотоЗобнин установил рекорд в «Спартаке»
11:31
2
Семин сделал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»
11:15
1
Бубнов обалдел от новичка ЦСКА: «Какой сильный игрок!»
11:06
3
Григорян назвал ключевого игрока «Спартака»: «Делает чудовищный объем работы»
10:50
5
