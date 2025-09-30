В Москве создана мусульманская футбольная лига UMMA LEAGUE, сообщил ее руководитель Ринат Каюмов. Сейчас идет официальная регистрация организации, в которую входят 14 команд.

«В Москве создана футбольная лига UMMA LEAGUE для того, чтобы объединить разрозненные команды и турниры духовных управлений мусульман под единый формат религиозного проекта, создав тем самым мусульманскую футбольную лигу столицы.

Важно, чтобы все участники соблюдали правила лиги, например, по соблюдению дресс-кода, когда нельзя показывать аурат [части тела, запрещенные показывать другим людям, например, оголенный торс]. Мат тоже под запретом – за это игрок получает предупреждение или дисквалификацию на несколько игр», – рассказал Каюмов.

Каюмов подчеркнул, что, помимо мусульман, в лиге участвуют и представители других конфессий, потому что Россия – многонациональная страна. По его словам, в проекте участвуют только любители, профессиональные футболисты к играм не допускаются, но могут принять участие как гости в качестве консультантов или тренеров.

Каюмов рассказал также, что создание проекта поддержали профессиональные футболисты из команд РПЛ, исповедующие ислам.