Израиль отстранят частично, увольнение Шалимова, ультиматум Тихонову, брачный контракт Смолова и другие новости

Суперкомпьютер посчитал шансы клубов на титул в РПЛ после 10 туров
«Спартак» может расстаться с легионером, потерявшим место в стартовом составе
«Факел» объявил об увольнении Шалимова и определился с новым тренером
ФИФА подготовила историческое изменение в правила исполнения пенальти
«Бавария» выбрала форварда на замену Кейну
«Енисей» поставил ультиматум Тихонову
Смолов заключил брачный контракт с Кариной Истоминой: «Ему, очевидно, есть что терять»
Новые подробности возможного бана Израиля от УЕФА
В Казахстане раскрыли, сколько миллиардов в бюджет принесет матч «Кайрат» – «Реал»
Талалаев сделал заявление о судействе в игре с ЦСКА: «Это все видят, но молчат»
Источник: «Бомбардир»