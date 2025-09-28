Введите ваш ник на сайте
Ловчев резко ответил Илье Мэддисону

Сегодня, 12:46
2

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев отреагировал на критику со стороны блогера и болельщика «Динамо» Ильи Мэддисона.

– Блогер Мэддисон так ответил вам: «Ловчев неадекватен в своих суждениях. Из-за этого «Спартак» сильно страдает. Все эти ветераны собираются и постоянно советуют, дают свое экспертное мнение и несут полнейший бред». Задевают ли вас подобные слова?

– Я этого человека не знаю и знать не хочу. Я его никогда не видел на футбольном поле, а он говорит про тренера нашей сборной. Как бы ни относился к Карпину – это заметнейший футболист и тренер.

Кто Мэддисон для меня такой? Если бы такое сказал Яшин, Стрельцов или Шестернев, это одно. А когда человек, которого я никогда не видел на футбольном поле, говорит про футбол, для меня он никто.

Тогда в эфире я говорил не о себе. Говорил о том, что он оскорбляет человека с футбольного поля – хорошего футболиста. Меня слова Мэддисона не оскорбляют, потому что даже не знаю, кто он такой.

Тогда в эфире завели эту вещь. А ему ни комментаторы, ни кто-то еще не отвечают, поэтому я решил ответить. Мэддисону ответил за футболиста, только и всего.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ловчев Евгений
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1759054424
Илья опять прав
Ответить
DOCTOR PENALTY
1759061684
Ну кто такой этот Миньетдисон?..
Ответить
