Покер Глушенкова, разгром «Реала», конфликт Басты и Овчинникова, арест сотрудника «Матч ТВ» и другие новости

Определен лидер последних 10 сезонов РПЛ по заработанным пенальти.

Сотрудник «Матч ТВ» арестован за финансирование терроризма.

Лондонский клуб АПЛ уволил главного тренера.

Стало известно, как голосовал российский выборщик обладателя «Золотого мяча».

РПЛ. «Ахмат» разгромил «Акрон» (3:0) и опередил «Спартак», у Мансильи дубль.

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях «Брентфорду».

Глушенкова назвали лудоманом.

Примера. «Реал» крупно проиграл в дерби «Атлетико» – 2:5.

У Басты произошел конфликт с Овчинниковым: «Не рассказывай мне, клоун».

РПЛ. Покер Глушенкова принес «Зениту» победу над «Оренбургом» (5:2), отставание от 1-го места – очко.