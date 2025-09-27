Сотрудник «Матч ТВ» арестован за финансирование терроризма

Инженер телеканала «Матч ТВ» Сергей Пименов арестован по решению Останкинского районного суда Москвы по обвинению в финансировании терроризма.

По версии следствия, Пименов совершил денежный перевод в адрес движения «Артподготовка» (признано в России террористической организацией, деятельность запрещена). Перечисление средств стало поводом для возбуждения уголовного дела.

«Я давно работаю на телевидении и пользуюсь заслуженным уважением», – сказал обвиняемый в суде.

Еще обвиняемый сообщил, что неоднократно оказывал поддержку участникам специальной военной операции и после задержания самостоятельно написал явку с повинной.

Суд избрал меру пресечения – арест до 23 ноября.