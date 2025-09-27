Новая форма «Спартака», конец карьеры Бускетса, Аршавин хочет уменьшить алименты и другие новости

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Экс-тренера «Спартака» могут уволить через месяц после назначения.

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В «Спартаке» решили, кто заменит Умярова в старте на «Пари НН».

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Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола.

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Тошич раскрыл причину ухода Николича из ЦСКА.