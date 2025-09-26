Введите ваш ник на сайте
  • Пономарев – о российских нападающих в РПЛ: «Они даже телеграфный столб не обыграют»

Пономарев – о российских нападающих в РПЛ: «Они даже телеграфный столб не обыграют»

Сегодня, 13:54
1

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарeв оценил игру российских футболистов.

«У нас в РПЛ ни у кого форварда нормального нет. Раньше во всех командах сильные были. Абсолютно никого сейчас нет, не на кого глаз положить. Обыграть вообще никого не могут. Такое впечатление, они даже телеграфный столб не обыграют, если его в обороне поставить, они пас назад отдадут.

Ничего удивительного, что у нас такие серые футболисты. Все одинаковые, похожи, как детдомовские, только одели их в разные формы клубов. На иностранцев ещe у нас можно посмотреть, а наших – никого. Ни одного настоящего форварда у нас нет.

У нас футболисты приучили зрителей к борьбе. На каждом участке поля идeт борьба не за жизнь, а на смерть. Одни штрафные – вот вся игра. Посмотрите, как башками все сталкиваются. Вы оцените ситуацию, надо ли за этот мяч дурацкий бороться, либо надо на опережение сыграть. Смешно смотреть!», – сказал Пономарeв.

  • Пономарeв в составе сборной СССР занял четвeртое место на чемпионате мира 1966 года.
  • Среди российских нападающих в текущем сезоне РПЛ больше всего голов забили Дмитрий Воробьев («Локомотив») и Вадим Раков («Крылья Советов»). На их счету по 5 мячей.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Пономарев Владимир
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
boris63
1758886148
Верно говорит ветеран, в ЦСКА Дивеев забил больше трех нападающих рахитов, Мусаева Шуманского и Алеррандро. Спрашивается, зачем держать и платить этому балласту.
Ответить
  • Читайте нас: 