Ловчев назвал главную проблему российского футбола

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев высказался о проблемах российского футбола.
«Сегодня главная проблема российского футбола – неучастие в еврокубках. Участи в международных матчах это и стимул, и повышение мастерства по большому счету.
Еще одна проблема – не очень много молодых ребят появляется, которым должны давать шанс. И поэтому у нас нет конкуренции. Приезжают какие-то левые иностранцы и ничего нам не дают.
Я не вижу, что ситуация может поменяться. Каждый день я просто что-то слышу. Когда один футбольный руководитель рассказывал нам, что построили 90 полей, я спросил: знает ли он, сколько у нас регионов? Их сто! Значит, в Московской области построили одно поле, и они думают, что этого хватит. Удивительная вещь», – сказал Ловчев.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.