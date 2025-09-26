Ловчев назвал главную проблему российского футбола

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев высказался о проблемах российского футбола.

«Сегодня главная проблема российского футбола – неучастие в еврокубках. Участи в международных матчах это и стимул, и повышение мастерства по большому счету.

Еще одна проблема – не очень много молодых ребят появляется, которым должны давать шанс. И поэтому у нас нет конкуренции. Приезжают какие-то левые иностранцы и ничего нам не дают.

Я не вижу, что ситуация может поменяться. Каждый день я просто что-то слышу. Когда один футбольный руководитель рассказывал нам, что построили 90 полей, я спросил: знает ли он, сколько у нас регионов? Их сто! Значит, в Московской области построили одно поле, и они думают, что этого хватит. Удивительная вещь», – сказал Ловчев.