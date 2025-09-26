«Спартаку» предложили Талалаева, суровое наказание для «Зенита» и другие новости

Отец Илона Маска высказался о покупке «Спартака».

Нецензурная мотивационная речь Смолова в матче Кубка России.

Назначения судей на 10-й тур РПЛ.

Внучка Гинера стала ведущей ЦСКА ТВ.

КДК РФС вынес решение по «Спартаку» – клуб не предоставил автобус «Крыльям».

«Краснодар» оштрафовали за две фанатские кричалки про «Зенит».

«Зенит» крупно оштрафовали за оскорбительный баннер о министре спорта.

Раскрыто имя второго российского тренера, предложенного «Спартаку».

«Спартак» рассматривает только одного тренера на замену Станковичу